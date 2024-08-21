Общество

Размеры стипендий для студентов творческих вузов повысили в РФ

Правительство России увеличило размеры ряда именных стипендий для студентов творческих вузов, постановления об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

«С 1 сентября 2024 года будут повышены размеры ряда именных стипендий, которые получают наиболее успешные и талантливые студенты творческих вузов. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Изменения коснутся персональных стипендий имени С. В. Рахманинова, Ф. И. Шаляпина, А. В. Неждановой, Г. В. Свиридова, С. Т. Рихтера, И. М. Смоктуновского, С. С. Говорухина, а также стипендий имени Булата Окуджавы, пишет РИА Новости.

«Подписанными постановлениями размеры этих стипендий увеличены до 15 тысяч рублей каждая», - уточнили в кабмине.