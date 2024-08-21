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Почему у детей случаются приступы головной боли, ответила невролог

Почему у ребенка может болеть голова, объяснила кандидат медицинских наук, руководитель «Клиники доктора Аникиной», врач-невролог Марина Аникина.

«У детей, особенно в возрасте полового созревания, в 12-14 лет, очень часто начинает в школе болеть голова, либо возникает детский эквивалент мигрени – схваткообразные боли в животе, тошнота, двоение в глазах. И что мы говорим? Про девочек – "это месячные", про мальчиков – "не хочет учиться". На самом деле это эмоциональная или интеллектуальная перегрузка, стресс перед экзаменом или контрольными. То есть какая-то одна сфера – интеллектуальная, например, перегружена, а вторая – физическая, которая может ее компенсировать, недогружена», – приводит слова Аникиной радио Sputnik.

С подростковой мигренью, если она возникает из-за интеллектуальных или эмоциональных перегрузок, можно справиться без лекарств, считает невролог.

«Что касается лечения, оно может быть немедикаментозным. Надо изменить образ жизни. Это может быть даже не спорт, а фитнес, например. То есть куда-то должна энергия уходить. Если вы качаете, грубо говоря, одну эту "мышцу" только, интеллектуальную или эмоциональную, то в нее вся энергия и уходит, она становится перегруженной. Поэтому очень важно родителям смотреть, как подростки растут. Спорт два раза в неделю, тренировки, вокал – и так постепенно уходить от таблеток. При этом у ребенка должна быть не силовая нагрузка, а циклическая, кардиозона спортзала, например, она всем подходит», – заключила Аникина.