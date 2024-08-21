Общество

60% псковичей никогда не берут деньги в долг — опрос

60% жителей Пскова рассказали, что вообще не берут денег в долг. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные граждане из Пскова.

Если нужны деньги, то каждый пятый чаще всего обращается в банк за кредитом, 13% — берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, 2% одалживает у коллег. Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 60% опрошенных вообще не берут денег в долг.

В банк чаще предпочитают обращаться мужчины (23% против 17% женщин). Граждане в возрасте от 35 и старше также чаще идут брать кредит, тогда как те, кто моложе, предпочтут взять в долг у родственников.

Кому обычно одалживают деньги: 25% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 23% — друзьям, 8% — коллегам. 42% никому не дают взаймы никому.

Cредняя сумма, которую псковичи могут одолжить родственнику, сегодня составляет 17 000 рублей, другу — 13 000 рублей, коллеге — 9 000 рублей.