Общество

35 единиц оружия и боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю

35 единиц оружия и 40 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 19 по 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства провели 95 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, изъяли 35 единиц оружия и 40 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, исключают доступ к нему посторонних лиц. Несоблюдение установленных правил влечет административную и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на него.