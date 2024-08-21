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Общество

«Горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения открыта в Псковской области

27.08.2024 20:20|ПсковКомментариев: 2

Прокуратурой Псковской области в период до 26 сентября организована «горячая линия» по приему обращений о нарушении прав граждан на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим в указанный период на открытые телефоны «горячей линии» 69-83-33 (отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области) и 69-83-34 (помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан) принимаются обращения по вопросам обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в льготном порядке.

Обращения принимаются в рабочее время с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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