Общество

Общежитие для иностранцев организовали вместо склада в здании пыталовской поликлиники

Общежитие вместо склада было организовано на третьем этаже поликлиники филиала Пыталовский Островской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

ООО «СЭМ» в рамках государственного контракта, заключенного в целях реализации государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения», осуществляет строительство больничного комплекса филиала Пыталовский Островской межрайонной больницы.

Прокуратура Пыталовского района провела проверку деятельности подрядчика ООО «СЭМ», по результатам которой установили, что между больницей и обществом заключен договор безвозмездной аренды помещения под склад для хранения оборудования и инвентаря.

В ходе осмотра помещения было установлено, что ООО «СЭМ» вопреки требованиям законодательства и условиям заключенного договора на третьем этаже поликлиники филиала Островской межрайонной больницы организовало общежитие для иностранных граждан, осуществляющих строительство нового больничного комплекса.

Прокуратура, полагая, что договор безвозмездной аренды нарушает требования закона, посягает на публичные интересы, права и охраняемые законом интересы третьих лиц, обратилась в суд с иском о признании недействительным (ничтожным) договора безвозмездной аренды помещения. Суд удовлетворил исковое заявление. Подрядчика обязали вернуть помещение больнице.

Также суд указал, что в силу положений, регулирующих порядок сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области, заключение договоров аренды возможно только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров.