Общество

Наталье Юрченко присвоили звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области»

Директору филиала ВГТРК ГТРК «Псков», депутату Псковской городской Думы Наталье Юрченко и журналисту ГТРК «Псков» Борису Шерстневу присвоили звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области». Об этом Наталья Юрченко сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Юрченко / «ВКонтакте»

«Сердечно благодарю Михаила Юрьевича за признание и высокую оценку! Люблю мою родную ВГТРК и руководителей за возможность творить и развиваться! Телевидение и радио - это настоящая магия! Камера ловит мгновения, и они мгновенно становятся историей!

В летописи псковского телевидения мы храним память о великих людях, о красоте нашего края, о его истории, культуре, жизни! Я искренне благодарна ВГТРК за возможность работать на телевидении. В следующем году отмечаем 95 лет радио и 65 лет телевидению области! Эта награда - заслуга всего нашего коллектива! И таких наград у наших коллег уже немало!» - написала Наталья Юрченко.

Чествование людей самых разных профессий во вторник, 27 августа, прошло в правительстве Псковской области. Награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.