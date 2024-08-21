Общество

Каждый третий псковский родитель планирует взять выходной 2 сентября — опрос

Каждый третий родитель в Пскове намерен взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Каждый пятый отпросится с работы на несколько часов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие родители школьников и представители компаний из Пскова.

1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, а потому торжественные линейки перенесли на понедельник. 33% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Ещё 19% хотят отпроситься на полдня. Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю. 48% родителей не будут провожать детей в школу.

46% компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 22% делают это официально, 24% — без соответствующего оформления документов.