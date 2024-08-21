Общество

Зампрокурора области проверил условия содержания в себежской колонии

Представители прокуратуры Псковской области и Общественной наблюдательной комиссии посетили исправительную колонию №3 (Себежский район, поселок Идрица). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов, псковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Александр Григорьев, старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Роман Архипов, а также представители региональной Общественной наблюдательной комиссии во главе с Николаем Червяковым прибыли в ИК-3 с целью проверки соблюдения прав и законных интересов осужденных.

В сопровождении начальника территориального органа Алексея Емельянова и руководителя ИК-3 Василия Иванова сотрудники надзорного ведомства и общественные наблюдатели ознакомились с условиями содержания, осмотрели общежития отрядов, запираемые помещения, медицинскую часть и другие объекты.

Осужденные имели возможность задать интересующие вопросы и попасть на личный прием к представителям прокуратуры и ОНК. Всем обратившимся даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством. По итогам проверки стороны отметили наличие недостатков и выработали пути их устранения в установленные сроки.