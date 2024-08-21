Общество

Прием псковичей по вопросам взыскания алиментов состоится 29 августа

Врио руководителя УФССП России по Псковской области майор внутренней службы Елена Елисеева 29 августа проведет личный прием граждан по вопросам взыскания алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

Все желающие смогут обратиться по вопросам, касающимся возбуждения исполнительных производств и порядка взыскания задолженности по алиментным платежам, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия. Прием состоится 29 августа с 13:00 до 15:00 по адресу: Псков, улица Текстильная, дом 3.

Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Записаться на прием можно по телефону: 699-093.