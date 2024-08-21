Общество

В Великих Луках откроется отделение реабилитации для пациентов с нарушениями нервной системы

В Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы планируется открытие отделения медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы мощностью 25 коек круглосуточного пребывания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

В состав мультидисциплинарной реабилитационной команды войдут специалисты по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, медицинский логопед, медицинский психолог и социальный работник.

В отделении будут функционировать кабинеты:

- для индивидуальных и групповых занятий физической реабилитацией;

- зал механотерапии;

- тренажерный зал;

- зал интерактивных технологий и тренинга с биологической обратной связью;

- кабинет антропометрии.

В настоящее время идет ремонт помещений, а также специалисты ведут сборку нового современного оборудования, которое поступило в отделение. Среди первых собран тренажер Ильясова («Лыжи»), который предназначен для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью восстановления возможности к самостоятельному передвижению.

Открытие отделения медицинской реабилитации позволит пациентам с нарушениями ЦНС проходить комплексное лечение и восстанавливать утраченные функции в комфортных условиях под наблюдением квалифицированных специалистов, пояснили в больнице.