В Великих Луках откроется отделение реабилитации для пациентов с нарушениями нервной системы

В Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы планируется открытие отделения медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы мощностью 25 коек круглосуточного пребывания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.
Фото: Псковская областная клиническая больница
В состав мультидисциплинарной реабилитационной команды войдут специалисты по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, медицинский логопед, медицинский психолог и социальный работник.
В отделении будут функционировать кабинеты:
- для индивидуальных и групповых занятий физической реабилитацией;
- зал механотерапии;
- тренажерный зал;
- зал интерактивных технологий и тренинга с биологической обратной связью;
- кабинет антропометрии.
В настоящее время идет ремонт помещений, а также специалисты ведут сборку нового современного оборудования, которое поступило в отделение. Среди первых собран тренажер Ильясова («Лыжи»), который предназначен для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью восстановления возможности к самостоятельному передвижению.
Открытие отделения медицинской реабилитации позволит пациентам с нарушениями ЦНС проходить комплексное лечение и восстанавливать утраченные функции в комфортных условиях под наблюдением квалифицированных специалистов, пояснили в больнице.