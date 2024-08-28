Общество

Осталось четыре дня, чтобы подать заявку на международный форум «Мы помним»

Осталось четыре дня, чтобы подать заявку на международный патриотический форум «Мы помним». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по молодёжной политике, на форуме «Мы помним» будет проходить грантовый конкурс. В нём могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Размер гранта, на который может претендовать участник, не может быть менее 5 тысяч рублей. Максимальный размер гранта: 1 млн рублей.

Один человек может подать несколько заявок, но в разных номинациях, представленных на сайте.

Форум пройдет с 11 по 13 сентября на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе.

В рамках форума участники обменяются успешными практиками реализации проектов и программ по патриотическому воспитанию, обсудят с экспертами актуальные вопросы, сформируют план работы.

Для участия необходимо подать заявку до 1 сентября, а для участия в грантовом конкурсе до 5 сентября на сайте.