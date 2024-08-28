Общество

Михаил Ведерников призвал продолжать работу по усилению защищенности школ

Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений — один из ключевых вопросов, который губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с участниками совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Отдельно участники совещания остановились на обеспечении безопасности при проведении Дня знаний. «Праздник масштабный. По сути, он охватывает больше половины населения Псковской области. Только обучающихся и педагогов в нашем регионе более 100 тысяч человек», — подчеркнул Михаил Ведерников. Вместе с членами комиссии и оперштаба губернатор рассмотрел возможные риски, а также шаги по их предотвращению. В рамках докладов было подчеркнуто, что со стороны правоохранительных органов подготовлены необходимые силы и средства для обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения Дня знаний.

Ежегодно отдельный комплекс мероприятий в рамках подготовки учебных заведений к новому учебному году касается усиления их антитеррористической защищенности. В этом году по решению губернатора на эти цели дополнительно было выделено 40 млн рублей помимо запланированных. Средства направят на замену ограждения, установку систем оповещения, видеонаблюдения, сигнализации и наружного освещения, стационарных металлоискателей.

Михаил Ведерников подчеркнул, что работа по усилению защищенности образовательных организаций должна быть продолжена. Необходимые средства нужно предусмотреть в региональном бюджете на 2025 год и плановый двухлетний период.

По итогам проведения комиссионных проверок все образовательные организации признаны готовыми к организации учебного процесса, заметил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. В Псковской области новый учебный год начнется для 115 тысяч ребят, в том числе 70 тысяч школьников. С сентября свои двери распахнут 360 образовательных учреждений Псковской области.

В рамках совместного заседания Михаил Ведерников также обсудил с участниками совещания вопросы антитеррористической безопасности на объектах, которые будут задействованы в ходе Единого дня голосования, а также защищенности объектов водоснабжения и водоотведения.

Еще один вопрос, который рассмотрели на совместном заседании, был посвящен уровню готовности сотрудников ОИВ и ОМСУ к противодействию террористическим угрозам.