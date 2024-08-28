Общество

Пушкиногорский «Дом ветеранов» оштрафовали за несоблюдение санитарных норм

Муниципальное унитарное предприятие «Колхоз имени Залита» в Псковском районе и Пушкиногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов» оштрафованы управлением Роспотребнадзора по Псковской области за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В МУП «Колхоз имени Залита» во время внеплановой проверки выявлено нарушение по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Предприятию выписан штраф в размере 500 рублей.

В учреждении социального обслуживания «Пушкиногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Дом ветеранов"» выявлено нарушение по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Организации выписан штраф в размере 1000 рублей.