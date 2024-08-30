Общество

Полицейские раскрыли содержимое подаренных псковским школьникам рюкзачков

Рюкзачки с канцелярскими принадлежностями и сладостями получили в подарок школьники из нескольких псковских семей. Сотрудники городской полиции и представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также семьи, патронируемые отделением Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Они поздравили юных псковичей с началом нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Стало уже доброй традицией для полицейских и общественников поздравлять юных горожан с замечательным праздником для всех школьников – Днем знаний», – отметили в ведомстве.

Член Общественного совета Алексей Караваев пожелал ребятам успехов в постижении различных наук и спорте, здоровья и интересных событий. А представитель городской полиции - инспектор по делам несовершеннолетних, старший лейтенант полиции Регина Жихарева напомнила ребятам правила поведения на улице, в школе, а также в роли пешехода на дорогах и пожелала им отличной учебы и настоящих друзей.

Как заверяют в полиции. особое удовольствие и радость доставила детям встреча со сказочным героем – Единорожкой, в роли которого выступила волонтер Лидия Прокофьева.

Это мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции МВД РФ «Помоги пойти учиться». Председатель реготделения общества инвалидов Галина Курочкина выразила благодарность личному составу УМВД России по городу Пскову и Общественному совету за оказанную поддержку.