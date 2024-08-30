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Общество

Чем важны ветеринары, рассказал псковский губернатор в их поздравлении с праздником

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов ветеринарной службы с профессиональным праздником. «Благодаря вашему труду в регионе стабильно развивается животноводство, обеспечивается качество и безопасность продуктов питания, сохраняется эпизоотическое благополучие, - говорится в поздравлении. - Убеждён, что вы и впредь будете успешно выполнять все поставленные задачи, постоянно расширяя свои компетенции, профессионализм и мастерство». Глава региона пожелал профессионалам ветеринарной службы крепкого здоровья и новых успехов.