Чем важны ветеринары, рассказал псковский губернатор в их поздравлении с праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов ветеринарной службы с профессиональным праздником.
«Благодаря вашему труду в регионе стабильно развивается животноводство, обеспечивается качество и безопасность продуктов питания, сохраняется эпизоотическое благополучие, - говорится в поздравлении. - Убеждён, что вы и впредь будете успешно выполнять все поставленные задачи, постоянно расширяя свои компетенции, профессионализм и мастерство».
Глава региона пожелал профессионалам ветеринарной службы крепкого здоровья и новых успехов.