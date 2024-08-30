Общество

Врач раскрыл нормальное количество выпадающих за день волос

Доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс рассказал о нормальном количестве выпасаемых за день волос.

«При естественном процессе обновления волосяного покрова в среднем норма составляет порядка 50–100 волос ежедневно, — рассказал Флакс. — На количество выпадающих локонов влияют различные факторы: генетика, возраст, гормональные изменения, стрессы, несбалансированное питание, сезонность. На густоту волос может также оказывать воздействие прием лекарственных средств и некачественные средства ухода.

По словам специалиста, при оценке степени выпадения волос подсчет необходимо производить за неделю. Например, в один день после мытья выпало до 100 волос, а в другие — выпадения практически не было. Если общее количество выпавших волос за семь дней не превышает 350 волос, то это считается нормой и беспокоиться не о чем. В случае заметного превышения этой цифры рекомендуется обратиться за консультацией и обследованием к специалисту, пишет РИА Новости.