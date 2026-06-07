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Нутрициолог рассказала, как правильно отказаться от сладкого

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Снижать количество сладкого в рационе нужно постепенно, без резких ограничений и пропусков приемов пищи, так как резкий отказ может привести к раздражительности, внутреннему напряжению и проблемам со сном, рассказала врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.

«Снижение количества сахара должно происходить постепенно и без радикальных ограничений. Одна из самых частых ошибок — слишком большие интервалы между приемами пищи. Игнорирование правил может привести к раздражительности, внутреннему напряжению, проблемам со сном и ощущению постоянной тревоги», - сказала врач.

Специалист посоветовала не просто убирать десерты и сладкие напитки, а выстраивать стабильный рацион. В нем должны быть белок, сложные углеводы и клетчатка.

«В основных приемах пищи должны присутствовать белки, например, яйца, рыба, мясо, творог или бобовые, сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб или картофель, а также достаточное количество клетчатки, главным источником которой остаются овощи», - отметила нутрициолог.

По словам специалиста, особенно важно начинать день с полноценного завтрака.

«Например, вместо кофе с круассаном лучше подойдут яйца с цельнозерновым хлебом и овощами, творог с орехами и ягодами или каша с добавлением белка. Такой прием пищи помогает дольше сохранять стабильный уровень глюкозы и снижает вероятность резкой тяги к сладкому уже через несколько часов», - объяснила нутрициолог.

В качестве перекусов гастроэнтеролог рекомендует выбирать не фрукты или сладкие батончики, а сочетания белка и клетчатки. Например, йогурт без сахара с орехами или цельнозерновые хлебцы с сыром, пишет РИА Новости.

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