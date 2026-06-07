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Псковская полиция призвала не вступать в долгий диалог с незнакомцами в Сети или по телефону

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Неизвестные злоумышленники, представляясь менеджерами, правоохранителями, представителями банковских и других организаций, обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Псковского муниципального округа на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По версии следствия, незнакомцы с использованием телефонов и мессенджеров настойчиво предлагали собеседникам будто бы во избежание крупных финансовых потерь незамедлительно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Других доверчивых граждан аферисты обещали освободить от уголовной ответственности за, якобы, оказание помощи неким террористам. А кому-то они предлагали дополнительный заработок в Сети или сообщали о крупном выигрыше на маркетплейсе.

Лишившись денег, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

В этой связи полиция напоминает об основных правилах безопасности. Не доверяйте неизвестным «доброжелателям». Критически относитесь ко всей информации с их стороны. Как убеждает практика: лучший способ оградить себя от преступных посягательств разного рода махинаторов — не вступать с ними в продолжительный разговор.

А в случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию и соответствующее банковское учреждение.

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