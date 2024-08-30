Общество

В пицце из кафе на улице Карла Маркса в Пскове обнаружили таракана

Таракана обнаружили в пицце, приготовленной в кафе на улице Карла Маркса в Пскове. Об этом сообщает очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Для любителей пиццы сообщаю. Вчера купили пиццу "Четыре сыра" в "Моей Италии" на Карла Маркса. Дома были неприятно удивлены. Бонусом прилагалось насекомое. Запечённый таракан под сырной шапкой. Видимо, это подарок к 1 сентября!» - поделился впечатлениями автор публикации.

Он отметил, что деньги за пиццу ему вернули.