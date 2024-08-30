Общество

В Роспотребнадзоре псковичам посоветовали не покупать грибы с рук

Ежегодно в России регистрируют около тысячи случаев отравления грибами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

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Иногда случаи отравление имеют летальных исход, так как грибной токсин очень ядовит. К наиболее распространенным ядовитым грибам относятся бледная поганка, строчки, мухомор. Смертельные исходы после употребления бледной поганки и строчков отмечаются в 24-54% случаев.

Отравления грибами возникают не только при употреблении в пищу несъедобных грибов. Причиной неприятностей могут стать условно съедобные и даже съедобные грибы в результате нарушения технологии приготовления, при употреблении старых и ветхих грибов.

Из 200 видов съедобных грибов в пищу обычно употребляется лишь несколько десятков хорошо известных – белые, подберезовики, подосиновики, маслята, опята.

Заметим, что народные названия грибов, определяющие якобы их свойства, не всегда соответствуют их качествам. Например, сыроежки нельзя есть сырыми. Народная поговорка: «Назвался груздем – полезай в кузов» не означает, что этот гриб можно запросто приготовить. Груздь пригоден в пищу только в засоле, рассказали в ведомстве.

Вот почему необходимо знать, чем отличаются ядовитые грибы от неядовитых, иметь понятие о свойствах грибных ядов, особенностях их действия на организм человека, признаках отравления, а также правилах обработки грибов.

Не менее важно уметь оказать первую помощь при отравлении грибами.

В целях профилактики отравлений дикорастущими грибами эксперты напоминают о соблюдении правил сбора, переработки и употребления в пищу:

собирать только известные грибы;

не собирать грибы после длительной жары;

не собирать грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу;

не покупать грибы, реализуемые в несанкционированных местах торговли, с рук, у случайных прохожих;

не собирать подгнившие, перезрелые, мягкие, червивые, старые грибы, выбирайте только молодые или средние грибы;

не пробовать сырые грибы: употреблять их следует только после соответствующей термической обработки;

принесённые домой грибы должны быть в тот же день тщательно перебраны, промыты и подвергнуты кулинарной обработке (многократное отваривание)

Блюда из грибов можно употреблять в пищу только абсолютно здоровым людям, не страдающими хроническими заболеваниями.

Противопоказано есть грибы беременным и кормящим женщинам, детям до 14 лет, причём независимо от способа и времени приготовления, а также пожилым людям.

Грибы являются продуктом, трудно перевариваемым в кишечнике, поэтому их употребление необходимо ограничивать.

При употреблении консервированных грибов возможно возникновение тяжелого заболевания – ботулизма, которое проявляется спустя 12–72 часа после приёма грибов в пищу.

Первыми признаками отравления грибами являются: тошнота; рвота; обильное слюноотделение; повышение температуры тела, возрастающая слабость, головокружение, сильные боли в животе, головная боль, жидкий стул, возможно появление судорог, нарушения зрения, возбуждение, бред, галлюцинации.

При первых признаках отравления необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

До прихода врача необходимо соблюдать постельный режим, употреблять много жидкости, можно применять активированный уголь.