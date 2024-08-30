Общество

За три летних месяца пассажиропоток аэропорта «Псков» увеличился на 8,6%

За три летних месяца общий пассажиропоток аэропорта «Псков» составил 44 151 человек, превысив прошлогодние показатели на 8,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аэропорта.

Наиболее востребованными направлениями стали Сочи, Калининград и Минеральные Воды. В связи с возросшим спросом добавлен дополнительный рейс на Москву. Так, с июля рейсы в столицу осуществляются ежедневно утром и вечером.

По итогам августа 2024 года количество обслуженных пассажиров увеличилось в сравнении с августом 2023 года на 4,5%, составив 13 642 человека.

В настоящее время из аэропорта Псков регулярные рейсы есть в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Махачкалу. Перелёты осуществляются авиакомпаниями Азимут и Ред Вингс.

Действующие соглашения с авиационными партнерами аэропорта позволяют прогнозировать сохранение положительной динамики пассажирских и грузовых перевозок до конца 2024 года, и как следствие увеличение пассажиропотока ещё на 70 тысяч человек.

Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги расположен в 6 км от центра Пскова и в 50 км от государственной границы на Северо-Западе Российской Федерации и является международным аэропортом класса В, оборудован для обслуживания внутренних и международных рейсов. С мая 2022 года входит в состав компании «Новапорт Холдинг».