Общество

Новый учебный год во многих местах Псковской области стартовал в обновлённых учреждениях

Новый учебный год во многих местах Псковской области стартовал в обновлённых классах, с новым оборудованием и даже в новых образовательных учреждениях. Это стало возможно благодаря поддержке федерального центра и президентскому нацпроекту «Образование». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Оборудовали IT-куб в Опочецком педагогическом колледже. Здесь студенты будут изучать дополнительные программы в сфере цифровых технологий, информатики, искусственного интеллекта.

Завершена реконструкция здания лингвистической гимназии в Печорах. Это уникальная школа нашей области – само здание историческое (ему почти 100 лет), а в гимназии дети изучают основы культуры народности сето.

Проведён капремонт Плюсской средней общеобразовательной школы в рамках регпроекта «Модернизация школьных систем образования». На ремонт было выделено более 117 млн рублей.

Отремонтирована кровля в Исской школе Пушкиногорского района.

До конца года будут завершены ремонты ещё в 5 школах области. Этот вопрос остается на особом контроле.