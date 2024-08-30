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Общество

С вопросами о личной жизни во время собеседования столкнулись 75% псковичей – опрос

03.09.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Псковской области и выяснила, как часто соискателям задают неудобные вопросы на собеседованиях и как люди к этому относятся.

Рейтинг самых частых вопросов, не касающихся профессиональной деятельности и деловых качеств кандидата, возглавляют вопросы о личной жизни – с подобным интересом со стороны работодателей столкнулись сразу 75% респондентов из Псковской области. Причем по сравнению с показателями аналогичного опроса 2022 года работодатели стали на 9% чаще интересоваться семейным положением кандидатов. Причем женщины на собеседованиях продолжают получать вопросы о семейном положении чаще, чем мужчины (81% против 75%).

На втором месте по частотности вопросы о наличии судимости – с ними столкнулись еще 32% опрошенных. На третьем месте – вопросы о заложенности в банках и кредитах: о таком спрашивают каждого четвёртого респондента из региона или 24% опрошенных. Примечательно, что в отличии от женщин у мужчин чаще интересуются о судимости (51% против 26%), а также о задолженности в банках (37% против 23%).

Интересно, что знаком зодиака интересуются у каждого десятого потенциального работника (11%) в регионе. Более того, за два года доля таких вопросов выросла на 7%. Причем женщины-респонденты, как правило, чаще указывали, что у них интересовались знаком зодиака. Кроме того, у 13% опрошенных спрашивают про их национальность, у 10% - про их политические взгляды, еще 9% сталкивались с вопросами про их внешность. У 7% соискателей утоняли про их религиозные взгляды, а у 5% про их сексуальные предпочтения.

Также в ходе опроса респонденты указали, какие вопросы, по их мнению, приемлемы на собеседовании, а каких стоит избегать работодателям. Так, интерес к семейному положению со стороны работодателей у 72% вызывает понимание, не приемлемыми такие вопросы считают только 21% опрошенных. А вот вопросы о внешности, знаке зодиака, религиозных взглядах, а также политических убеждениях и сексуальной ориентации вызывают наибольший негатив и непонимание со стороны соискателей.

Чаще всего неприемлемыми вопросы о семейном положении считают молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет (сразу 27% заявили, что не хотели бы слышать такое в ходе собеседования). А вот вопросы, связанные с внешностью сильнее всего, отталкивают респондентов среднего возраста от 25 до 36 лет (сразу 76% негативных ответов).

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 44 человека
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