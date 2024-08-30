Общество

Лосёнка в Тригорском удалось сфотографировать сотруднику Пушкинского заповедника

Лось, точнее — лосёнок-двухлетка (молодой самец, судя по маленьким рожкам) приходил вчера к мемориальной усадьбе «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника. Зверя удалось заснять сотруднику музея-заповедника Алексею Михайлову, который часто и, главное, с любовью фотографирует представителей местной фауны и флоры и удивительные святогорские пейзажи. Редкий кадр Алексей Михайлов разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Алексея Михайлова, сотрудника Государственного Пушкинского заповедника

В музее-заповеднике «Михайловское» рассказали, что хотя местных, псковских сохатых Пушкин и не упоминал, но повадки зверя и даже особенности охоты на него знал по мемуарам американца Джона Теннера — сына сельского священника из Кентукки, в девятилетнем возрасте похищенного индейцами. Книгу Теннера, содержащую богатейший этнографический материал, Пушкин называл драгоценной и в сентябре 1836 года опубликовал в «Современнике» статью о ней со многими обширными цитатами, в том числе и такой: «В продолжительном бегстве лось не легко высвобождает копыто своё; в глубоких снегах его достигнуть легко. Есть индейцы, которые могут преследовать лосей по степи и бесснежной, но таких мало».

Возвращаясь к рассказу о вчерашнем тригорском госте, в музее добавили, что пару дней назад он заходил и в партер парка усадьбы «Петровское». Вёл лосёнок себя спокойно.

В музее также добавили, что в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов посвятил лосям отдельную главу. Здесь можно найти множество интересных подробностей о жизни и нравах этих животных. Так, в частности, описывая лося, автор замечает, что этот зверь «…всегда задумчив, глаза немного печальны, а взгляд устремлён куда-то вдаль. Философ». Или рассказывает, что издавна на лосей охотились не только ради вкусного мяса, но и из-за ценной шкуры, «…которая во времена правления Павла I (и детства Александра Сергеевича) шла на изготовление рейтузов (лосин) для солдат русской армии».

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» особо отметили, что книгу «Животный мир Пушкинского заповедника» можно найти и свободно прочесть или скачать на официальном сайте учреждения, в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана». Добавим, что эта научно-популярная серия выходит в свет силами музея с 1996 года и включает в себя книги, с самых разных сторон раскрывающие так называемый «мир Пушкина».