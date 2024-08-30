Общество

Плановая проверка систем оповещения пройдет в Псковской области утром 4 сентября

На территории Псковской области в целях поддержания в готовности систем оповещения населения 4 сентября состоится их плановая проверка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проверка будет проходить в два этапа: в 08.00 — региональный уровень, (РАСЦО будет запущена с основного и резервного пунктов управления) и 08.10 -муниципальный уровень (МСО будут запущены во всех районах области из ЕДДС).

В ходе проверки будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании проверки будет передано речевое сообщение «техническая проверка».

Проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках будет проведена в 11.00.