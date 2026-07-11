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Депутат Госдумы Сергей Леонов провел рабочую встречу с министром здравоохранения Псковской области

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В ходе рабочей поездки в Псковскую область председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов посетил Псковский областной клинический онкологический диспансер, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ЛДПР.

Фото: Псковское региональное отделение ЛДПР

В рамках визита он встретился с министром здравоохранения Псковской области Мариной Гаращенко и главным врачом онкодиспансера Александром Юровым.

С представителями врачебной сферы в регионе Сергей Леонов обсудил актуальность федеральных инициатив для Псковской области, которые были сформулированы на Всероссийском форуме пациентов. В частности, о снижении бюрократической нагрузки на медицинский персонал. Также депутат принял предложение псковских медиков о том, чтобы НСЗ (нормированный страховой запас) медицинские учреждения могли использовать не только на ремонт, но и на обслуживание медицинского оборудования. 

«Хочу отметить, что в Псковской области действительно есть передовое медицинское учреждение, которое качественно оказывает помощь онкобольным в регионе. Здесь работают квалифицированные специалисты, применяются уникальные для региона методы терапии, а современный лабораторный комплекс позволяет проводить сложную диагностику на местах», - отметил Сергей Леонов.

Депутат подчеркнул, что все инициативы псковских коллег будут проработаны на уровне профильного комитета Государственной Думы для их дальнейшего внедрения на федеральном уровне.

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