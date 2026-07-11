 
Общество

В Пскове запускают конкурс на «Лучшее летнее оформление»   

0

Всех жителей и представителей бизнес-сфер предлагают проявить творческий подход, создать уютную атмосферу и подарить хорошее настроение и горожанам многочисленным гостям в рамках нового туристического проекта «Псковские каникулы», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Изображения: Михаил Ведерников / Мах

Для этого нужно украсить фасад, витрину или входную группу здания, используя разработанный брендбук «Псковские каникулы».

Оценка работ будет проходить двумя способами: для организаций и предприятий — экспертным жюри, а в номинации «Народное признание» победителя определят интернет‑голосованием.

Приём заявок будет проводится с 1 августа по 15 сентября. Итоги будет подведены в октябре.

Оценивать будут лучшее летнее оформление в следующих номинациях:

  • объекты торговли, сервиса и услуг;
  • организации гостиничного и ресторанного бизнеса;
  • социальные объекты: школы, детские сады, учреждения спорта, культуры, здравоохранения и другие.

Победители в этих номинациях получат премии от 100 до 250 тысяч рублей.

Отдельная номинация — «Народная инициатива». В ней будут оценивать оформление балконов, лоджий, окон квартир и придомовых территорий. Лучших участников наградим премиями от 50 до 100 тысяч рублей.

Чтобы принять участие, необходимо отправьте заявку с фото- и видеоматериалами на электронную почту: konkurs@pskovadmin.ru

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (8112) 29-10-67 +7 (8112) 29-10-71

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026