В Пскове запускают конкурс на «Лучшее летнее оформление»   

Всех жителей и представителей бизнес-сфер предлагают проявить творческий подход, создать уютную атмосферу и подарить хорошее настроение и горожанам многочисленным гостям в рамках нового туристического проекта «Псковские каникулы», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Изображения: Михаил Ведерников / Мах

Для этого нужно украсить фасад, витрину или входную группу здания, используя разработанный брендбук «Псковские каникулы».

Оценка работ будет проходить двумя способами: для организаций и предприятий — экспертным жюри, а в номинации «Народное признание» победителя определят интернет‑голосованием.

Приём заявок будет проводится с 1 августа по 15 сентября. Итоги будет подведены в октябре.

Оценивать будут лучшее летнее оформление в следующих номинациях:

объекты торговли, сервиса и услуг;

организации гостиничного и ресторанного бизнеса;

социальные объекты: школы, детские сады, учреждения спорта, культуры, здравоохранения и другие.

Победители в этих номинациях получат премии от 100 до 250 тысяч рублей.

Отдельная номинация — «Народная инициатива». В ней будут оценивать оформление балконов, лоджий, окон квартир и придомовых территорий. Лучших участников наградим премиями от 50 до 100 тысяч рублей.

Чтобы принять участие, необходимо отправьте заявку с фото- и видеоматериалами на электронную почту: konkurs@pskovadmin.ru

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (8112) 29-10-67 +7 (8112) 29-10-71