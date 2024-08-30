Псковские росгвардейцы рассказали студентам о борьбе с терроризмом

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в акции «Вместе против террора» в День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.
Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области
Мероприятие прошло в библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб», где росгвардейцы встретились с учащимися первого курса Политехнического колледжа.
Офицеры провели с ребятами беседу о трагических событиях 2004 года в Беслане.
Затем сотрудник ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии кавалер двух медалей «За Отвагу» подполковник полиции Олег П. рассказал о задачах, которые сегодня выполняют спецподразделения Росгвардии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.