Общество

Классный час в псковском СИЗО-1 посвятили трагедии в Беслане

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области среди осужденных проведены мероприятия в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом, они состоялись в исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН России по Псковской области сегодня, 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Осужденные приняли участие в информационных часах, профилактических лекциях, конкурсах стенной печати, просмотре профилактических роликов, а также тематических викторинах на знание основ традиционных религиозных конфессий.

В СИЗО-1 города Пскова классный руководитель учебно-консультационного пункта Наталья Афанасьева провела классный час в память о самой крупной трагедии – захвате заложников в школе Беслана. Учащиеся посмотрели документальный фильм, прослушали песни и стихи, создали композицию из свечей «Помним, скорбим…20 лет трагедии в Беслане». Завершилось мероприятие минутой молчания.

В учреждениях УФСИН России по Псковской области противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди осужденных уделяется пристальное внимание. На постоянной основе ведется предупредительно-профилактическая работа, в том числе адресного характера, направленная на недопущение распространение преступных явлений, отметили в ведомстве.