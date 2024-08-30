Белые шары выпустили в небо в Пскове в День солидарности в борьбе с терроризмом

Торжественно-траурное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошло в сквере у псковского Дома офицеров 3 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской Думе.
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В своем выступлении исполняющий обязанности председателя городской Думы Владимир Воробьев отметил, что в России ведут непримиримую борьбу с терроризмом.
«Если вы заметите какое-либо проявление терроризма, сообщите об этом взрослым – родителям, педагогам, правоохранительным органам. Будьте бдительны и внимательны», - напутствовал он юных псковичей, принявших участие в мероприятии.
После заупокойной литии участники мероприятия почтили память тех, кто погиб от рук террористов, минутой молчания, а затем возложили цветы к воинскому мемориалу и выпустили в небо белые шары.