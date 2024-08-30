Общество

«Дело вкуса»: Локальные продукты в ресторанном бизнесе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 сентября.

Тема выпуска - локальные продукты в ресторанном бизнесе, а разобраться в ней помог шеф-повар ресторана «Левень» Антон Беляевский. В Псков он приехал с юга страны.

Насколько там и у нас отличается локальная кухня? Каким образом гость студии выбирает овощи и фрукты для своих блюд? Как меню ресторана «Левень» подстраивается под сезонность продуктов? Какие блюда можно попробовать в этом ресторане с использованием локальных фермерских свежих продуктов? Об этом и многом другом - в эфире.