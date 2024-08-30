Общество

В Пскове прошли мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане в Доме Молодёжи

Мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане прошли в Псковском Доме Молодёжи сегодня, 3 сентября. Мероприятия проводились в рамках Всероссийской акции «Беслан, помним». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: сообщество ВКонтакте «Доброволец Псковской области»

Участница проекта «Память Беслана» Мария Лисенкова провела лекцию «Час памяти». В 2022 году в проекте она совместно со специалистами реставрации занималась сохранением и музеефикацией здания школы №1 в Беслане. Реставраторы сохранили все следы от пуль, пожара и взрывов. Проект осуществлялся при поддержке правительства Северной Осетии и Союза Реставраторов России.

По словам Марии, не каждый может зайти в спортивный зал, где находись заложники. Люди приносят туда цветы, игрушки и воду и не могут сдержать слёз.

«Это место трагическое, в котором пролилась кровь невинных детей. Наша задача сохранить память об этом, что бы больше такое не произошло», - поделилась Мария Лисенкова с участниками лекции.

Сотрудник центра «Э» УМВД по Псковской области провел беседу-лекцию «Антитеррор». Он рассказал слушателям о необходимости каждому гражданину быть бдительным и осознавать свою ответственность за безопасность окружающих. Особое внимание уделили вопросам противодействия радикальным идеям и важности взаимодействия граждан с правоохранительными органами.

В рамках памятных мероприятий в Доме Молодежи прозвучали стихотворениями о Беслане, которые прочитали волонтеры Ресурсного центра добровольчества. Завершились памятные мероприятия показом фильма о жизни детей после трагедии в Беслане «Золотая Бронза».

Напомним, что с 1 по 3 сентября 2004 года в школе №1 города Беслан в Республике Северная Осетия – Алания был совершен террористический акт, в результате которого погибло 333 человека, из которых 186 детей и более чем 780 человек получили ранения. 4 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил днём общенационального траура.