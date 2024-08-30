Общество

Псковский музей провёл акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Акцию «Сохраняя жизни» для учащихся Псковского технического лицея провели в Псковском музее в День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня сотрудники музея провели для учащихся Псковского технического лицея акцию «Сохраняя жизни». Ученики собрались в актовом зале лицея, где музейщики обсудили с ними важные и кардинально противоположные темы – терроризм и ценность человеческой жизни.

«Сегодня мы вспоминаем ужасную трагедию, произошедшую в Беслане в 2004 году. Именно с этого события по всей стране начали организовывать акции и мероприятия, объединённые общей идеей – борьбой с терроризмом. И мы, сотрудники Псковского музея-заповедника, в этот день пришли к ребятам, чтобы рассказать им о самом важном – о ценности человеческой жизни и о том, как сохранить свою жизнь в случае встречи с подобной опасностью», – отметила режиссёр массовых праздников Музейного образовательного центра Псковского музея-заповедника Ольга Гущина.

В рамках акции для учащихся был показан документальный фильм, рассказывающий о трагедии в Беслане и других террористических актов, произошедших в стране за последние годы. Также в видеоматериалах ребятам рассказали о том, как обеспечить свою безопасность.

Помимо этого, для школьников подготовили музыкальные и поэтические номера. Было прочитано стихотворение Анны Чащиной «Беслан», после которого все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

На мероприятии несколько патриотических песен исполнил старшина гвардии, ветеран специальной военной операции, военнослужащий 76-й Десантно-штурмовой дивизии Андрей Гущин. Прозвучали известные музыкальные произведения «Под шум и взрыв гранат», «Если друг оказался вдруг», «Песня о далекой Родине».

Напомним, что День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается ежегодной в России 3 сентября. Он был установлен Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям в городе Беслан (Северная Осетия). Тогда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.