Общество

В Госдуме попросили Роскомнадзор разъяснить ситуацию с замедлением YouTube

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением работы YouTube, а также о его будущем на территории России.

В обращении сказано, что на протяжении последних недель наблюдается значительное замедление работы популярного и востребованного в России сервиса YouTube. На фоне отсутствия четких официальных пояснений относительно будущего YouTube на территории РФ, а также откровенных слухов и разновекторных «экспертных оценок», в обществе растет социальное напряжение.

«Прошу вас проинформировать о текущей ситуации с замедлением работы сервиса, а также о ближайших планах Роскомнадзора по вопросу определения будущего YouTube в российском телекоммуникационном пространстве», - написал Нилов в обращении к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.

Парламентарий отметил, что видеохостинг годами используется миллионами россиян исключительно в прикладных целях, не имеющих отношения к политической сфере: обучение, поиск бытовых рекомендаций по ремонту техники, квартиры или автомобиля, прослушивание аудиокниг или просмотр фильмов. Кроме того, многие пользователи монетизировали свой опыт, навыки и таланты именно посредством видеохостинга, чье замедление неминуемо лишает их части дохода, добавил он.

«В условиях информационной неопределенности и дефицита четко выраженной и лишенной двойственных трактовок позиции государственных ведомств относительно причин замедления работы YouTube растет количество установок VPN, позволяющих обходить ограничения», - добавил Нилов.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Роскомнадзор говорит о нарушениях со стороны Google LLC, следовательно, многомиллионное сообщество пользователей YouTube также вправе получить прямые и точные ответы относительно перспектив полноценной работы зарубежного хостинга на российском рынке, пишет РИА Новости.

«Люди хотят знать – когда, при каких условиях и при каких обстоятельствах ситуация поменяется и сервис возобновит работу в прежнем режиме», - заключил Нилов.