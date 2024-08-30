Общество

Более 1350 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

1351 случай ОРВИ выявили в Псковской области с 26 августа по 1 сентября. Показатель заболеваемости составил 22,98 на 10 тысяч населения, а доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,7%. В столице региона зарегистрировано 594 случая ОРВИ, или 44% от общего количества по области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю госпитализировано 13 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на 18 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 45 случаев, или 7,66 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Псковской области 2 сентября началась кампания по вакцинации от гриппа.