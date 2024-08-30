Общество

Только 16% псковичей готовы пройти собеседование с искусственным интеллектом — опрос

Только 16% псковичей готовы пройти собеседование с искусственным интеллектом. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Изображение: сгенерировано Kandinsky 2.0

Анкетирование и тестирование соискателей HR-ботами — обыденность современного рынка труда. Жителей города Пскова опросили, согласятся ли они на полноценные собеседования, где вместо рекрутера их будет оценивать искусственный интеллект.

Только 10% псковичей считают, что искусственному интеллекту можно полностью доверить проведение собеседований при приеме на работу, еще 42% не против какого-то участия цифрового разума при условии, что контролировать и оценивать процесс будут люди. 42% опрошенных считают, что нейросетям на данном этапе развития нельзя доверять процесс собеседования.

Согласиться на собеседование с искусственным интеллектом однозначно готовы 16% горожан, 35% скорее согласны: «Промежуточное интервью можно и с роботом пройти». Основной мотив — интерес ко всему новому: «Из любопытства согласилась бы». 32% скорее проигнорируют собеседование с искусственным интеллектом. Еще 17% категорически откажутся от подобного предложения.

К искусственному интеллекту в рекрутинге, в частности, к интервью с цифровыми алгоритмами, мужчины расположены больше, чем женщины. Респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, лояльнее к новым технологиям, чем те, кто зарабатывает меньше.