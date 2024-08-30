Взаимодействие глав поселений с ветеринарной службой обсудили на совещании в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова обсудила рабочие вопросы на совещании с главами волостей района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
Оживленную дискуссию вызвала тема взаимодействия глав сельских поселений с ветеринарной службой в рамках контроля и профилактики заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных в частных домовладениях. «Здесь важен вопрос информирования владельцев животных о возможностях ветеринарной службы и обоюдной заинтересованности во взаимодействии», - сказали в администрации.
Также обсудили и иные вопросы:
- Работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости идет по графику.
- В двух волостях Псковского района 7,8 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов Карамышевской и Середкинской волостей. В рамках имеющихся полномочий необходимо обеспечить работу участковых избирательных комиссий.
- Социальное партнерство и сотрудничество с управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области будут продолжены. Исправительная колония №4 расположена на территории района, не первый год администрация взаимодействует по вопросам изготовления малых архитектурных форм и различных элементов благоустройства. Глава муниципалитета напомнила коллегам, что производственную базу можно использовать при реализации проектов на своих территориях.