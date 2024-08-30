Общество

Взаимодействие глав поселений с ветеринарной службой обсудили на совещании в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова обсудила рабочие вопросы на совещании с главами волостей района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Оживленную дискуссию вызвала тема взаимодействия глав сельских поселений с ветеринарной службой в рамках контроля и профилактики заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных в частных домовладениях. «Здесь важен вопрос информирования владельцев животных о возможностях ветеринарной службы и обоюдной заинтересованности во взаимодействии», - сказали в администрации.

Также обсудили и иные вопросы: