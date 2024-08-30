Общество

На программы «Профессионалитета» в псковском колледже поступили 200 человек

Порядка 200 человек поступили на различные направления образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия» на базе Псковского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По этому кластеру учреждение готовит специалистов по следующим творческим образовательным программам: дизайн (по отраслям), декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), технология переработки древесины, садово-парковое и ландшафтное строительство, графический дизайнер и строительный реставратор. География студентов разнообразна: Псковская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Тверь и другие.

Первые специализированные программы по подготовке реставраторов реализовывались в колледже еще в начале 70-х годов, когда готовили специалистов — краснодеревщиков. Исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов подчеркнул, что возрождение данного направления имеет большое значение, как для повышения качества профессионального образования, так и для сохранения памятников истории и объектов культурного наследия.

«Внимание к реставрации стало повышенным, в том числе благодаря участию в национальных проектах и поддержке правительства Псковской области. В регионе проводят колоссальные работы по восстановлению памятников, поэтому важнейшим партнером проекта для нас является АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)". Также работодателями выступают музей-заповедник "Изборск" и предприятие по деревообработке "Святобор", которое возглавляет наш выпускник», — рассказал Александр Седунов.

С Псковским политехническим колледжем в рамках кластера также взаимодействуют Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова и Псковский кооперативный техникум.

Торжественное открытие кластера состоялось 2 сентября, в ходе которого прошла встреча с руководителями партнеров проекта — работодателями и представителями промышленных предприятий Псковской области.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это один из приоритетов социально-экономического развития до 2030 года. Среди ключевых задач проекта — создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы. Инициатива соответствует целям и задачам президентских нацпроектов «Образование» и «Проивзодительность труда», напомнили в правительстве.