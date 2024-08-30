Общество

Строительство школы в Себеже проконтролировал Александр Козловский

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посетил Себеж с рабочим визитом. Как парламентарий рассказал в своем Telegram-канале, он обсудил с активом района круг тем, требующих внимания.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

В частности, депутат отметил, что капитального ремонта требуют Идрицкая школа и детский сад «Золотое зернышко» в Сосновом Бору. Известно, что район подал заявку на участие детского сада в новой программе капремонта. Проект был запущен по аналогии с масштабной программой обновления школ.

«Сейчас в Себеже строится новая школа на 825 мест, ход работ проконтролировали вместе с главой района Леонидом Курсенковым и депутатом областного Собрания Виктором Иващенко», - отметил Александр Козловский.

На первом этаже разместятся классы начальной школы, кабинет директора, учительская. Пищеблок выведен отдельно. На втором и третьем этажах будут кабинеты для старшеклассников. Запланировано возведение пришкольного стадиона.

«Работы на объекте идут хорошими темпами, их строители должны завершить до конца текущего года. А уже в сентябре 2025 года школа примет учеников», - заявил депутат.

Также во время визита в Себеж Александр Козловский на встрече с местными властями затронул реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Себеже есть запрос на увеличение количества дворовых территорий, благоустраиваемых по этой программе. Все общественные территории в городе уже приведены в порядок.

«В ходе рабочего визита посетил два объекта – участника ФКГС. Это городской пляж. Здесь устроен деревянный настил и теневой навес, установлены новая лестница, система видеонаблюдения, шезлонги, скамейки и урны, а также новый памятный знак «Я люблю Себеж». И второй объект – Петровская гора. В ходе выполнения работ заменили лестницу, обустроили пешеходные дорожки, установили систему уличного освещения и видеонаблюдения, установили скамейки, урны, качели и пушки. И пляж, и Петровская гора успели стать настоящей визитной карточкой Себежа», - заключил Александр Козловский по итогу визита.

Напомним, депутат также посетил с рабочим визитом Локнянский муниципальный округ