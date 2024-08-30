Общество

Александр Козловский посетил штаб «Мы вместе. Позывной СВОи» в Локне

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посетил общественный штаб «Мы вместе. Позывной СВОи» в Локнянском муниципальном округе, созданный по инициативе председателя местного отдела Союза женщин России Татьяны Грызловой, сообщается в Telegram-канале депутата.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

«С Татьяной Сергеевной мы познакомились осенью прошлого года в Великих Луках — на встрече с жителями региона, которые принимают самое деятельное участие в поддержке наших военных, участвующих в СВО. Штаб работает почти два года, его участники плетут маскировочные сети — военным отправили более 1000 сетей. В каждую из них вплетают ленточку с пожеланиями от земляков — это уже стало традицией», - отметил депутат.

Также активисты штаба делают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, Курской, Белгородской и Херсонской областей. Работе штаба помогают образовательные учреждения и учреждения культуры, волонтерские команды.

Фонд «Земляки» тоже подключится к этому начинанию и выделит средства на покупку спанбонда.

Также во время визита в район Александр Козловский ознакомился с ходом реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он посетил новое общественное пространство — сквер между улицами Советской и Красноармейской. Недавно там подключили освещение, сделали планировку территории, высадили цветы. Благоустройство территории будет продолжено.

В этом году Локнянский муниципальный округ вошел в число муниципалитетов-лидеров в голосовании программы ФКГС и получил дополнительную поддержку для дальнейшего благоустройства территорий.

Вклад в развитие округа вносят и общественники. К примеру, активисты ТОС «Парковый» сумели привлечь грант на реализацию своего проекта «В самое сердце». Средства направили на ремонт сцены в парке: покрасили стены, установили двери и ветровые планки, уложили плитку на входном крыльце, заменили полы в подсобном помещении, подшивки крыши и потолка сцены.

«О том, какие еще проекты реализованы в округе и какие вопросы требуют решения, поговорили с активом округа. Ремонт дорог и ход догазификации прозвучали в числе первых вопросов. В частности, на 2025 год запланирован ремонт участка дороги регионального значения Башово — Самолуково. Дома в Локне в плановом порядке подключают к газу» - подытожил Александр Козловский.