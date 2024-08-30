Общество

Профсоюзы и Соцфонд в Псковской области объединят усилия

Председатель Псковского облсовпрофа совместно с управляющей отделением Социального фонда России по Псковской области Натальей Мельниковой принял участие в совещании Социального фонда России и Федерации независимых профсоюзов России по вопросу взаимодействия отделений фонда с территориальными профсоюзными организациями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Социальные фонды ранее были в ведении профсоюза, а на современном этапе профсоюзы активно участвуют в реформировании, работе и управлении Социального фонда России. До объединения пенсионного фонда с фондом социального страхования профсоюзные организации функционировали параллельно, слияние завершилось, но организации профсоюза существуют чуть более чем в 30 субъектах РФ, что в корне неправильно. Профсоюзы и Социальный фонд России по сути выполняют схожие задачи, работая на благо людей. Нам, по определению, нужно быть вместе», - отметил в своем выступлении заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.

В состав правления социального фонда России входят:

Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь. Помощник заместителя председателя ФНПР Игорь Шанин. Председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин. Председатель Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Николай Водянов. Председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Коллеги из Краснодарского края, Республики Мордовия, Пензенской области поделились положительным опытом создания, объединения и последующего функционирования профсоюзных организаций в территориальных отделениях социального фонда.

По итогам совещания руководитель профсоюзов Игорь Иванов обсудил с Натальей Мельниковой вопрос проведения собрания работников территориального фонда с целью создания профсоюзной организации. Данное мероприятие решено организовать во второй половине сентября.

«Считаю, что переговоры прошли позитивно, с пониманием того, что профсоюз, в первую очередь, — это помощник, это коллективный договор, вопросы оплаты труда и отдыха, социальные гарантии, охрана труда и оздоровления. Не первый год знаю Наталью Геннадьевну Мельникову как грамотного руководителя, профессионала своего дела. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать профсоюзную организацию и ещё более слаженно будем работать сообща, во благо людей», - утверждает лидер профсоюзного движения Игорь Иванов.