Профсоюзы и Соцфонд в Псковской области объединят усилия

Председатель Псковского облсовпрофа совместно с управляющей отделением Социального фонда России по Псковской области Натальей Мельниковой принял участие в совещании Социального фонда России и Федерации независимых профсоюзов России по вопросу взаимодействия отделений фонда с территориальными профсоюзными организациями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
Фото: Псковский облсовпроф
«Социальные фонды ранее были в ведении профсоюза, а на современном этапе профсоюзы активно участвуют в реформировании, работе и управлении Социального фонда России. До объединения пенсионного фонда с фондом социального страхования профсоюзные организации функционировали параллельно, слияние завершилось, но организации профсоюза существуют чуть более чем в 30 субъектах РФ, что в корне неправильно. Профсоюзы и Социальный фонд России по сути выполняют схожие задачи, работая на благо людей. Нам, по определению, нужно быть вместе», - отметил в своем выступлении заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.
В состав правления социального фонда России входят:
Коллеги из Краснодарского края, Республики Мордовия, Пензенской области поделились положительным опытом создания, объединения и последующего функционирования профсоюзных организаций в территориальных отделениях социального фонда.
По итогам совещания руководитель профсоюзов Игорь Иванов обсудил с Натальей Мельниковой вопрос проведения собрания работников территориального фонда с целью создания профсоюзной организации. Данное мероприятие решено организовать во второй половине сентября.
«Считаю, что переговоры прошли позитивно, с пониманием того, что профсоюз, в первую очередь, — это помощник, это коллективный договор, вопросы оплаты труда и отдыха, социальные гарантии, охрана труда и оздоровления. Не первый год знаю Наталью Геннадьевну Мельникову как грамотного руководителя, профессионала своего дела. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать профсоюзную организацию и ещё более слаженно будем работать сообща, во благо людей», - утверждает лидер профсоюзного движения Игорь Иванов.