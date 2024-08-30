Общество

Посвящение в первоклассники организовали в Острове

Традиционный праздник посвящения в первоклассники провели 4 сентября в Острове для самых маленьких школьников. Об этом рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Мероприятие состоялось в рамках общерайонного Дня первоклассника в центре культуры «Юбилейный».

«Вместе с председателем Собрания депутатов Островского района Александром Обризаном пожелали ребятам радостных и полезных школьных дней, старательности в учёбе, интересных открытий и новых друзей», - рассказал Дмитрий Быстров.

Коллектив ЦК «Юбилейный» подготовил для первоклассников увлекательную программу, в которой дети активно участвовали.