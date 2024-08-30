Общество

На благоустройство территории детсада в Плюссе предусмотрят почти 2 млн рублей

Развитие Плюсского муниципального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Плюсского района Натальей Ивановой и председателем районного Собрания депутатов Оксаной Лазаревой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Рабочая встреча прошла в среду, 4 сентября, в правительстве Псковской области. Глава региона отметил результаты, достигнутые с 2019 года командой муниципального образования: «В инфраструктуру привлечено более 1 млрд 350 млн рублей. Это серьезный показатель. Темпы взяты хорошие. Много объектов строится. Но очевидно, что работу нужно наращивать с учетом действия новой президентской пятилетки нацпроектов».

Наталья Иванова поблагодарила Михаила Ведерникова за личную включенность в проблемы муниципального округа, за поддержку в решении насущных вопросов: «Благодаря взаимодействию с правительством области и работе с профильными комитетами у нас очень хороший командный результат».

Изменения особенно заметны в части развития объектов социально значимой инфраструктуры, заметила глава. Так, реализован ряд проектов федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» общей стоимостью порядка 340 млн рублей. Они направлены на создание и модернизацию социальных учреждений и инженерной инфраструктуры округа.

В Плюссе и Заплюсье построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации. Также завершены капитальные ремонты Центра развития ребенка и многофункционального здания Центральной районной библиотеки, где располагаются Детская школа искусств и архив.

«Детский сад и библиотека в Плюссе стали более современными и комфортными», — отметила Наталья Иванова и проинформировала о работах по благоустройству территорий у этих учреждений. В библиотеке они проходят при участии населения — за счет реализации инициативного проекта. Правительство Псковской области в свою очередь оказало помощь в приведении в порядок территории у детского садика, а также в закупке оборудования для учреждения на общую сумму более 5,6 млн рублей.

Наталья Иванова обратила внимание, что необходимо завершить благоустройство территории дошкольного образовательного учреждения, а также установить ограждение. Ориентировочная стоимость работ — 1,8 млн рублей. Губернатор Михаил Ведерников проект поддержал, профильным ведомствам дано поручение предусмотреть средства на эти цели в бюджете следующего года.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий продолжается строительство Центра культурного развития на 125 мест в селе Ляды.

В ходе разговора речь зашла и об обновлении инфраструктуры сферы образования. Председатель районного собрания депутатов Оксана Лазарева, которая одновременно возглавляет Плюсскую общеобразовательную школу, поблагодарила губернатора за капитальный ремонт здания: «47 лет мы ждали того, что произошло этим летом. Я выражаю большую благодарность президенту, региональным властям за то, что сделали такой подарок жителям муниципалитета. Результат, который мы видим, радует всех. Школа преобразилась».

Глава муниципального образования проинформировала, что в школе завершены все работы, кроме уличных. К занятиям в новом учебном году дети приступили в срок. Сейчас на территории школы строители завершают устройство дренажной системы, что не мешает учебному процессу. Дополнительно 9 млн рублей выделены на дооснащение школы мебелью и оборудованием.

На встрече Наталья Иванова также рассказала о частичном ремонте Заплюсской средней школы, завершении строительства нового водозабора в деревне Андромер, приведении в порядок воинских захоронений и благоустройстве территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Проекты по благоустройству общественных пространств реализуются с привлечением граждан — в кооперации с проектами местных ТОСов, заметила глава Плюсского района.

«У нас очень амбициозные планы на работу в Плюсском муниципальном округе», — отметила она.

«У вас команда хорошая, мы обязательно будем помогать», — заключил губернатор Михаил Ведерников.