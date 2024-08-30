Общество

Условия по накопительным счетам и вкладам Сбера стали ещё выгоднее

Копить и сберегать со Сбером теперь ещё выгоднее — Сбер предлагает своим клиентам, которые пользуются накопительным счётом или планируют открыть вклад, дополнительные привилегии. Клиенты могут повысить ставки по этим продуктам, совершая привычные траты и выполняя простые условия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

До 3% к ставке дополнительно могут получить клиенты с накопительными счетами, если они будут чаще пользоваться при оплате покупок любыми картами Сбера и тратить от 30 тысяч в месяц, чаще заказывать в сервисах партнёров (общая сумма покупок — от 5 тысяч рублей) или оформят подписку СберПрайм. Таким образом, клиенты с накопительным счётом без приветственной надбавки смогут поднять ставку до 13% годовых. Приветственная ставка при открытии первого накопительного счета действует 3 месяца и составляет 16% годовых.

Для клиентов с пакетом услуг СберПремьер ставка по «Накопительному счету Премьер» повышается с 10% до 11%, а приветственная ставка теперь составляет 17%. Чтобы получить дополнительно до 3% к ставке необходимо выполнить те же условия, только вместо подписки, которая уже включена в пакет услуг, необходимо иметь инвестиционные средства на брокерском счёте Сбера на сумму не менее 1 млн рублей.

Сбер также улучшает условия по вкладам для клиентов, которые активно пользуются продуктами и сервисами банка. При оформлении вклада линейки СберВклад с доходностью до 16% годовых можно повысить ставку до 18%. Для этого сумма трат по любым картам Сбера также должна превышать 30 тысяч рублей в месяц либо клиент должен получать на карту пенсию или зарплату. Вторым условием является наличие подписки СберПрайм. Клиентам СберПремьер для повышения ставки необходимо подключить пакет услуг СберПремьер или Новый СберПремьер, а ещё иметь балансы на брокерских счетах, включая ИИС, в Сбере на сумму не менее 1 млн рублей.

«Мы ценим лояльность наших клиентов и предлагаем им более выгодные условия по накопительным счетам и вкладам на фоне растущего интереса к сберегательным продуктам. Так, с начала года портфель срочных вкладов в Сбере вырос в 1,2 раза и достиг 12,2 трлн рублей, а накопительных счетов — в 4,18 раза и составил 2,8 трлн рублей. Благодаря новым условиям лояльные клиенты Сбера смогут зафиксировать повышенные ставки на больший период и получить более высокую доходность», — сказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.