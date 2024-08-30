Общество

Арбитражные управляющие в Псковской области избегают компромиссов с должниками из-за риска собственной ответственности

Среди арбитражных управляющих в Псковской области распространена практика отказа должникам и переноса споров в суд. Об этом арбитражная управляющая Ульяна Михайлова сообщила в программе «Банкротство и точка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Такая позиция обусловлена тем, что арбитражные управляющие несут ответственность за неправильные решения, которые могут привести к убыткам, пояснила гостья студии. Если управляющий примет неверное решение и не найдет баланс между интересами сторон, то он может сам стать ответственным за выполнение долговых обязательств должника.

«Поэтому мы предпочитаем все эти вопросы разрешать в суде», - заявила Ульяна Михайлова.

Она подчеркнула, что кредиторы могут требовать от арбитражных управляющих возмещения ущерба в случае, если те не выполнят свои обязанности должным образом.