Общество

В Псковской области расширен карантин из-за сорняка «повилика»

В Островском районе расширена карантинная фитосанитарная зона по повилике*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в августе текущего года проведен мониторинг территории карантинной фитосанитарной зоны, установленной на площади 136 га по карантинному сорному растению — повилика (Cuscuta sp.sp.), расположенной в Островском районе.

В результате проведенного обследования обнаружено расширение очага карантинного объекта и выявлен новый очаг повилики. В связи с этим приказом управления Россельхознадзора изменены границы карантинной фитосанитарной зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 780 га, в том числе выделены 2 очага повилики на площади 22,55 га и 140,37 га. Также управлением Россельхознадзора разработана программа локализации и ликвидации карантинного объекта.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления. Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито».

*Повилика — сорняк, отнесённый к карантинным объектам. Снижает урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, заражённые повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений. С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборотов, применением средств защиты растений, тщательной очисткой посевного материала. В карантинной фитосанитарной зоне запрещается выращивание и реализация семенного посадочного материала в течение 3-х лет до полной ликвидации карантинного объекта.