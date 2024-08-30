Общество

Полумиллионный долг перед работниками погасил псковский завод

ООО «Псковский литейно-механический завод» задолжал 445 000 рублей на выплату зарплат рабочим. В настоящее время нарушения устранены. Об этом сообщается в группе Государственной инспекции труда в Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

В Государственную инспекцию труда в Псковской области за помощью обратились работники ООО «Псковский литейно-механический завод», они пожаловались на задержку заработной платы и невыплату окончательного расчета при увольнении.

В ходе взаимодействия с работодателем трудовые права работников восстановлены, четырем сотрудникам выплачены денежные средства в полном объеме.