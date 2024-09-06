Общество

Спрос на новых сотрудников Псковской области вырос на 14%

В ходе опроса жителей Псковской области служба исследований hh.ru выяснила, что псковские работодатели за месяц искали более 4 000 новых работников. В годовом выражении эта цифра больше на 14%, чем в начале осени 2023 года.

Изображение: пресс-служба hh.ru СЗФО

Сильнее всего на местном рынке вырос спрос на новые кадры в ИТ-сфере – в целом по этой сфере работодатели разместили более 300 новых вакансий, превысив показатели прошлого года сразу на 73%.

На втором месте по росту востребованности в Псковской области в начале осени оказались специалисты по управлению персоналом – спрос на них вырос на 66%.

Третье место по росту кадрового спроса заняли юристы, потребность в которых выросла на 43%.

Сектор строительства и недвижимости также требует новые рабочие руки: более 600 новых рабочих мест. Потребность в строителях и специалистах по недвижимости выросла в регионе на 36%.