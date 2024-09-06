Общество

Две бани в Великих Луках не прошли санитарную проверку

Две бани в городе Великие Луки были осмотрены прокуратурой на санитарные требования. В связи с выявленными нарушениями в адрес директора муниципального унитарного предприятия «Лечебно-оздоровительный комплекс города Великие Луки» внесено представление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Прокуратура Великих Лук в июле с привлечением главного специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора в городе Великие Луки провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на предприятии «Лечебно-оздоровительный комплекс города Великие Луки».

При осмотре помещений бани «Лазавица» выявлено, что в раздевалке, моечной, душевых помещениях и в общем коридоре имеются большие дефекты верхних частей стен: отслоение краски и штукатурки, плесень, следы затеков и другие. Это значительно затрудняет проведение периодических уборок с применением дезинфицирующих средств. Помимо этого, в помещениях гардероба, ожидальной и раздевальной бани «Лазавица» имеется мягкая мебель, поверхность которой недоступна для влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

При обследовании бани «Заречная», расположенной по адресу: переулок Санитарный, дом 3, в раздевальных и моечных мужских и женских отделений, в душевых, в помещении бассейна - стены также имеют дефекты отделки. Уборочный инвентарь мужского отделения бани «Заречная» не имеет маркировки в зависимости от назначений помещений.

Внесенное представление находится на рассмотрении.